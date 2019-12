O Empório Mantiqueira já se preparou para as festas de final de ano com produtos típicos

O final de ano se aproxima e as famílias já começam a organizar as ceias de natal e réveillon. E quando chega essa época vem a preocupação: é possível adquirir produtos de qualidade com preços acessíveis? Em Andradas o Empório Mantiqueira garante que sim!