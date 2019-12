Alunos da escola José Luiz Sasseron participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Uma excelente oportunidade para aumentar os conhecimentos . A Escola Municipal José Luiz Sasseron participou a XXI Edição da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Os alunos do quarto e quintos anos do Ensino Fundamental 1 estudaram temas relevantes e fizeram uma avaliação. Aqueles que se destacaram foram contemplados com medalhas. Outro trabalho de destaque foi a campanha de arrecadação de lacres que foram doados para o Hospital do câncer de Barretos.