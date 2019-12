Realizado em Andradas o Quarto Leilão Oficial do Detran

Realizado em Andradas o Quarto Leilão Oficial do Detran

Departamento de trânsito de Minas Gerais realizou no último sábado – dia 14 de dezembro o Quarto Leilão Oficial aqui em Andradas .Aproximadamente 400 lotes, entre carros e motos com documentações e também sucatas estavam à venda para a população. Ele aconteceu no Pátio João Carlos de Souza, conhecido como João Mandioca.