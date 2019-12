Alunos do centro cultural emocionaram o público durante a apresentação em casarão histórico

Alunos do centro cultural emocionaram o público durante a apresentação em casarão histórico

O final de semana foi marcado em Andradas pelo evento denominado : Natal com Arte . No palco da Praça Dr. Alcides Mosconi os alunos do Centro Cultural mostraram os seus talentos através dos instrumentos musicais. Já na Casa Histórica” José Barbosa “belas vozes apresentaram canções natalinas.