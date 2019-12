Caminhão derruba ar condicionado de estabelecimento comercial

Nesta quarta-feira (18) o proprietário de uma petiscaria localizada na Cel Oliveira registrou boletim de ocorrências depois que um caminhão bateu contra o estabelecimento e danificou o motor do ar condicionado, o qual foi arrancado da parede e ficou destruído. O acidente aconteceu quando o veículo tentou fazer a conversão.

Segundo o condutor do veículo ele seguia pela Av. Bias Fortes e como a rua estava impedida foi orientado pelos responsáveis pela obra que acontecia no local para seguir pela rua Cel. Oliveira, mas o caminhão não era compatível com o trajeto causando o dano. De acordo com os proprietários esta não é a primeira que uma situação como esta e o prejuízo é grande.

Foto: Redes Sociais