Feira de ciências organizada pela escola estadual Coronel João Mosconi

As escolas estaduais de Andradas realizaram em novembro a tradicional feira de ciências . A Coronel João Mosconi escolheu o tema Brasil, um país de muitas nações. Os alunos abusaram da criatividade para expressar o que aprenderam na sala de aula. Esta matéria foi produzida pelos alunos da instituição de ensino que fazem parte do projeto social da TV Andradas denominado Minha Escola na TV que tem o apoio do poder judiciário.