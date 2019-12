Os bombeiros foram acionados neste Sábado (21/12) para retirar um animal que ficou preso em um portão no bairro Santa Rita em Poços de Caldas.

O cão estava entre as duas grades do imóvel. Com muito cuidado os militares conseguiram salvá-lo daquela situação. O animal foi devolvido ileso para sua dona, que agradeceu a atuação dos bombeiros.

Fotos e informações – Bombeiros em Poços de Caldas