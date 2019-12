Acidente grave em Mogi Mirim causa a morte de duas pessoas

Na noite deste domingo (29) aconteceu um grave acidente envolvendo um micro-ônibus, com 26 passeiros, que voltava do litoral paulista. Foi na Rodovia Adhemar de Barros que liga as cidades de Campinas e São João da Boa Vista, próximo a um posto de Mogi Mirim.

Duas mulheres morreram Mayara Donizetti, de 21 anos, e Gleice Helena Gomes, de 41 anos. Cerca de seis pessoas foram conduzidas e atendidas na Santa Casa de Mogi Mirim com ferimentos graves. As outras sofreram ferimentos leves.

De acordo com as primeiras informações o veículo foi fechado por um automóvel onde acabou perdendo o controle e tombou no canteiro central da pista. Os trabalhos de resgate duraram pelo menos três horas e algumas faixas da rodovia precisaram ser interditadas.

Foto: Portal Rio Pardense