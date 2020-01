Guarda Municipal localiza veículo produto de crime

No inicio desta semana(30 de dezembro) a Guarda Municipal recebeu denúncia anônima sobre um veículo suspeito abandonado próximo ao clube União de Veteranos Andradenses (UVA) sem as rodas e outros itens.

Após patrulhamento nas estradas rurais e averiguação do local os agentes constataram que o carro estava em uma área pertencente Poços de Caldas, próximo à divisa com Andradas, sendo acionada a Polícia Militar do município vizinho.

Ao consultar a placa ficou concluído que era um Polo Sedan produto de furto-roubo, com emplacamento também de Poços.

Foto: Guarda Municipal de Andradas