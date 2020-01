Primeiro dia do ano é marcado por acidente no Sul de Minas

Na noite desta quarta-feira (01) por volta das 22h10 foi registrado um grave acidente na rodovia BR 459, município de Pouso Alegre. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal aconteceu uma colisão frontal entre dois veículos que transitavam em sentidos opostos.

A passageira do Fiat/Uno de 66 anos faleceu no local. Os condutores dos dois veículos um de 70 anos e outro de 38 anos, mais um passageiro de 20 anos, sofreram lesões graves, ficando presos às ferragens. Os três foram resgatados e encaminhados ao Hospital Samuel Libânio por unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros.

A pista ficou interditada durante os trabalhos de resgate. Não chovia no momento do acidente e as causas estão sendo investigadas.

Fotos: PRF