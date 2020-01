Suspeito de matar jovem de 21 anos em Andradas é preso pela Polícia Civil.

A Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu pela Delegacia de Andradas-MG, o autor de crime de homicídio, que matou um jovem de 21 anos, com um tiro de revólver calibre .38, efetuado pelas costas. O crime chocou a comunidade local, pois aconteceu durante uma festa, realizada no último dia 15/12/2019, em frente a diversas testemunhas. Nesta segunda-feira, o autor foi submetido a interrogatório policial e confessou a autoria do crime, declinando que a motivação se deu após intensas provocações da vítima. O autor se encontra preso preventivamente no Presídio de Andradas-MG e as investigações serão concluídas nos próximos dias, quando então o Inquérito Policial será encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário locais.