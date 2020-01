A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter matado um jovem de 21 anos no mês de dezembro em Andradas

O delegado responsável pelo caso, realizou uma coletiva de imprensa na manhã dessa quarta-feira. E falou sobre a prisão do autor do homicídio que aconteceu no dia 15 de dezembro.