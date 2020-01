Banda Voracce está entre as 10 melhores do Brasil

Banda Voracce está entre as 10 melhores do Brasil

Andradas é uma terra de muitos talentos e além do popular sertanejo também se destaca em outros gêneros musicais. Temos por aqui uma representante do heavy metal. E a banda Voracce ficou na lista das 10 melhores do ano de 2019.