Motorista de ambulância que seguia para Poços morre em acidente na BR 459

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (15) na rodovia BR 459, no trecho de Piranguinho-MG. O motorista de uma ambulância da Prefeitura Municipal de Itajubá transportava um paciente e um acompanhante para Poços de Caldas-MG.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária o veículo seguia sentido Pouso Alegre quando foi atingido por um caminhão-baú que vinha no sentido contrário. O motorista Paulo César da Silva de 45 anos não resistiu e morreu no local. Os outros ocupantes da ambulância, paciente e acompanhantes, sofreram diversos ferimentos. As causas do acidente são apuradas pela perícia.

A Prefeitura de Itajubá divulgou nota lamentando o acidente e informou que trabalha no suporte à família e as vítimas. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Fotos e Informações – Site O Popular – opopular.net