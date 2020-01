Polícia apreende armas na zona rural de Ibitiura de Minas

As policias militar e civil realizaram operação conjunta e cumpriram mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (14/01) em duas propriedades rurais de Ibitiura de Minas. No bairro Bocaina foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma garrucha calibre 38 com duas munições intactas e uma espingarda calibre 36 com uma munição intacta.

Os policiais também localizaram 146 munições intactas, entre elas seis de calibre restrito 8mm Mauser (munição de guerra), diversos cartuchos vazios e apetrechos, além de ferramentas utilizadas na fabricação artesanal e recarga de munições.

O autor não foi encontrado. As armas e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delgacia de Polícia Civil.