Raios no Sul de Minas têm aumento de 150%

O número de raios no Sul de Minas aumentou em 150%, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O município de São Sebastião do Paraíso foi o que mais recebeu descargas elétricas.

O estudo mostrou que o número de raios que atingiu a cidade passou de 500 para 1.260. Um aumento de 152%, se levado em consideração o período de 21 de dezembro a 12 de janeiro deste ano. Depois de São Sebastião do Paraíso, Passos foi a que mais recebeu descargas elétricas, com 930 ocorrências, seguida por Poços de Caldas, com 745 registros e Lavras, com 525.O motivo é que nesta estação a uma instabilidade do tempo contribuindo para temporais, rajadas de vento e raios.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de raios no Sul de Minas aumentou significativamente, causando prejuízos na zona rural e urbana de várias cidades. Apenas em um sítio de São Sebastião do Paraíso, um raio provocou a morte de quatro vacas, um bezerro, um touro reprodutor e um cavalo. O prejuízo para o proprietário do imóvel chega a R$ 14 mil.

Fonte: Portal AMIRT