Bandido é ignorado e desiste da tentativa de assalto

Foi na cidade de São João Batista do Glória, no Sul de Minas, que aconteceu uma cena bastante inusitada nessa quarta-feira (15). Clientes e funcionários de uma rede de supermercados ignoraram o que seria uma tentativa de assalto.

As cenas registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram os poucos segundos do momento inédito, onde os caixas do supermercado estão trabalhando normalmente. De repente, surge um homem de capacete anunciando o assalto. Todos do local olham para o assaltante, que está com a mão para trás, como se estivesse armado, mas o ignoram e continuam seus afazeres.

A tranquilidade de quem estava no supermercado é tão grande, que no meio da ação do bandido, um dos clientes toma um gole de cerveja enquanto passava suas compras no caixa.

O criminoso tenta mais uma vez anunciar o assalto, mas de novo nada acontece. Frustrado, o homem desiste e vai embora do local sem levar nada.

Fonte: AMIRT