No início da noite desta terça-feira (21) um jovem de 19 anos morreu após ser vítima de acidente em Poços de Caldas. De acordo com informações da polícia o fato foi na Avenda Coronel Virgílio Silva, quando a moto bateu de frente com um carro.

Nesta quarta (22) os familiares e amigos prestam as últimas homenagens a vítima Ericles Jacintho. O sepultamento está marcado para as 4 da tarde, no Cemitério da Saudade.

As causas do acidente serão investigadas.

Foto: Bombeiros / Tv Poços