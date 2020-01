Visitantes tentam entrar com drogas no Presídio de Andradas

No último sábado (18/01) policiais penais do Presídio de Andradas impediram a entrada de material ilícito na unidade durante os procedimentos de segurança para entrada de visitantes.

De acordo com as informações passadas para a equipe de jornalismo da TV Andradas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário, foram encontradas uma porção de substância análoga à maconha e uma semelhante à cocaína com uma visitante, além de dois aparelhos celulares com outra mulher.

Ambas tiveram o cadastro de visitante suspenso e foram conduzidas ao plantão regional da Polícia Civil para providências cabíveis.

Foto: TV ANDRADAS