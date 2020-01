Defesa Civil alerta sobre chuvas intensas

A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta de chuva que pode ocorrer de forma moderada a forte intensidade em mais de 70 cidades de Minas Gerais. O aviso é por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, em conjunto com um sistema de baixa pressão na costa sudeste do Brasil.

De acordo com meteorologistas, essas condições podem produzir volumes de chuva significativos, com acumulados entre 80 e 120 milímetros. Para algumas cidades, o alerta vale para as próximas 6 horas. Para outras, como é o caso de Belo Horizonte e região metropolitana, a atenção deve ser mantida nas próximas 24 horas. Entre os municípios do Sul de Minas fazem parte da lista de atenção: Poços de Caldas, Pouso Alegre, Passos, Varginha, entre outros.

Para Andradas, a Defesa Civil alerta para chuva de moderada a forte intensidade, com episódios de chuva intensa.

Informações: jornal Estado de Minas e canal de comunicação da Defesa Civil