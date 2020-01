Dengue pode ter matado três pessoas em Minas

Em boletim divulgado nessa terça-feira (21), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que três mortes por dengue estão sendo investigadas no estado. Apenas neste ano, Minas registrou 2.246 casos prováveis da doença.

As mortes investigadas são de moradores de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, Além Paraíba, na Zona da Mata, e Medina, no Vale do Jequitinhonha.

Campo Belo é a cidade que mais tem casos prováveis da doença, com 229 registros. Na Zona da Mata, o município de Tocantins, aparece com 134 casos prováveis, seguido por Josenópolis, no Norte de Minas, com 104 casos. Os dados são referentes a doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue, chikungunya e zika).

No ano passado, a SES-MG confirmou 173 mortes por dengue e 99 ainda permanecem em investigação. Além disso, referente à Febre Chikungunya foram registrados 2.823 casos prováveis em 2019. Desse número, 12 gestantes tiveram confirmação laboratorial. Já neste ano, 44 casos prováveis foram notificados sendo um caso em gestante.

Em relação à Zika, em 2019 foram registrados 705 casos prováveis, sendo 163 em gestantes. Neste ano, foram registrados 11 casos, sendo 2 em gestantes.

ANDRADAS

De acordo com dados da Vigilância em Saúde Ambiental na cidade de Andradas dois casos estão em investigação. Além disso o número de infestação de larvas do mosquito transmissor é alto, o que preocupa as autoridades de saúde e deixa o alerta para evitar água parada, combatendo possíveis criadouros.