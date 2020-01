Quatro pessoas são presas suspeitas de furto em cooperativa no Sul de Minas

Quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no furto de produtos em uma cooperativa de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. O caso aconteceu na última quarta-feira (22). A polícia informou que as investigações tiveram início após receberem relatos de que estava havendo desfalque na cooperativa.

Os militares prenderam dois homens de 37 e 42 anos em flagrante. No carro que eles estavam, a polícia apreendeu soja, adubo e milho. Outros dois suspeitos de 19 e 34 anos foram detidos em uma estrada vicinal com mais produtos. Para retirar a mercadoria da cooperativa, os bandidos utilizavam notas fiscais falsas.

Todos os produtos foram recuperados, caso contrário prejuízo chegaria a R$ 12 mil.

Informações – AMIRT