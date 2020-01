Setor têxtil tem crescimento em Minas Gerais

Após resultados negativos nos primeiros meses do ano anterior, a indústria têxtil em Minas Gerais tem expectativa de crescimento. A alta pode chegar a uma taxa de 4,5% em relação ao valor do faturamento obtido no ano de 2018.

O setor aposta em ações do governo para estimular o mercado e a geração de empregos. Aroldo Teodoro Campos, vice-presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de Minas Gerais (Sindimalhas), explicou que o ano passado foi um ano de transição e mudanças. A expectativa é que as ações do governo estadual e federal façam com que ocorra uma retomada de crescimento no setor.

Entre as medidas que devem colaborar para a alta estão a Reforma da Previdência, a Medida Provisória da Liberdade Econômica e o programa estadual Minas Livre para Crescer.

O vice-presidente ainda comentou sobre a importância dessas ações. “O governo estadual e o federal estão trabalhando na mesma linha, em prol do desenvolvimento, da melhoria de gestão, são ações mais consistentes e embasadas e por isso, esperamos resultados mais positivos”, explica.

Fonte: AMIRT