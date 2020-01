Policia Ambiental apreende aves E.S. do Pinhal (SP)

A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia sobre manutenção ilegal de ave nativa em cativeiro em residência localizada na Vila São Pedro em Espírito Santo do Pinhal. No local foram encontrados dois periquitãos Maracanã (aratinga leucophthalmus) criados sem autorização do órgão ambiental competente.

Diante dos fatos, foi elaborado o Auto de Infração Ambiental na modalidade de multa simples e no valor de R$1.000,00. De acordo com a polícia o infrator responderá na esfera penal nos termos do artigo 29 da Lei Federal 9605/98.

OUTRA CIDADE

Em São João da Boa Vista (SP) a polícia ambiental também localizou dos pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro. Eram canários da terra, sem anilhas e documentação exibida. Foi elaborado o auto de infração e aplicação de multa. As aves foram devolvidas ao habitat natural.

Informações – 1°BPAmb -7 Cia

Aves apreendidas em E.S. do Pinhal



Pássaros em São João da Boa Vista (SP)