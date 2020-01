Belos gestos que contribuem com a natureza e meio o ambiente . Hoje nós vamos conhecer mais uma etapa do projeto socioambiental Horta Cultural , ele que está saindo da viela que fica localizada no centro da cidade e indo para outros locais . Na Vila Buzato está acontecendo uma parceria com os moradores e uma horta comunitária começa a ser construída . Por lá já existe um trabalho muito interessante que é desenvolvido pelo senhor Paulo Rodrigues e seus vizinhos .