Propriedade na BR 146 é alvo de bandidos

Nesta segunda-feira (27/01uma propriedade rural localizada às margens da rodovia BR 146, próximo ao local conhecido como Belvedere, foi arrombada. De acordo com o boletim de ocorrência o caseiro encontrou o interior da casa sede todo revirado, não encontrando a chave e o CRLV de um Fiat Fiorino em nome do proprietário do sítio.

Além disso, as janelas dos depósitos que ficam na parte externa foram arrombadas. Os ladrões furtaram duas moto serras, duas roçadeiras, um soprador e um compressor. Uma bomba vap, uma bomba de piscina e um microondas que também tinham sido levados foram abandonados pelo caminho.

Quem tiver informações sobre os materiais entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190.