Andradas sedia reunião Plenária do Crea-MG

Andradas recebe, no dia 06 de fevereiro de 2020 a Plenária do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). A reunião, que é tradicionalmente realizada em Belo Horizonte, vai trazer para a cidade o presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges, a diretoria e conselheiros de todo o estado para deliberarem sobre assuntos envolvendo as profissões da engenharia, agronomia e geociências.

O conselheiro do Crea-MG e anfitrião do evento, engenheiro civil João Luiz Magalhães Teixeira, ressalta que a realização da Plenária na cidade é um importante movimento do Conselho em se fazer presente no interior do estado. “Essa interiorização contribui para o Crea mostrar o seu importante papel, que é o de atuar em defesa da sociedade por meio da fiscalização do exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. E essa será uma oportunidade paras os profissionais da nossa região acompanharem a reunião e entender melhor o seu funcionamento”, afirma.

A Plenária seguirá o seu fluxo normal, com a discussão e aprovação da ata anterior, comunicados, relatos de processos e apresentação dos trabalhos de cada uma das sete Câmaras Especializadas, que reúnem os seus conselheiros, na manhã do dia 06 de fevereiro, para apreciarem e julgarem atos relacionados às profissões do Sistema Confea/Crea.

Na ocasião também será realizado nos dias 05 e 06 de fevereiro o Seminário Engenharia, Conexões e Desenvolvimento, composto pelas palestras “Gestão de Resíduos Sólidos”, “Barragens”, “Mobilidade Urbana”, “Cidades Inteligentes e sustentáveis” e “Recursos Hídricos”. João Luiz explica que o objetivo é atualizar os profissionais, bem como a população da cidade. “Queremos dar subsídio técnico para que as pessoas entendam sobre assuntos que, de alguma forma, impactam na vida delas”, destaca João.

Também, como parte das atividades, será realizada a reunião dos Colégios Estaduais de Entidades (CEE), de Inspetores (CEI) e de Instituições de Ensino (CIE), que apresentarão o balanço das suas atividades de 2019. As atividades serão abertas ao público. Os interessados em participar do Seminário podem se inscrever no link bit.ly/seminarioandradas

Informações: CREA MG