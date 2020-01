Estoque no Hemocentro de Poços de Caldas precisa ser intensificado com o carnaval

O Hemocentro de Poços de Caldas está precisando de sangue com RH negativo, com as chuvas que têm caído na cidade e a chegada do carnaval, o número de acidentes aumenta, assim como a necessidade de transfusões