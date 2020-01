Paróquia de São Sebastião realiza a entrega do prêmio para o ganhador da ação entre amigos

A Festa do Padroeiro de Andradas que aconteceu neste mês no Estádio Municipal foi marcada pela realização de uma Ação Entre Amigos, entre os prêmios estava um veículo FIAT Mobi seminovo avaliado em vinte e cinco mil reais. O ganhador João Carlos Rossi preferiu receber o valor em dinheiro que lhe foi entregue na tarde desta quarta feira, dia 29 de janeiro, no prédio da ASPMA. Teve também a revelação do contemplado com o prêmio de mil reais através do sorteio pela loteria federal.