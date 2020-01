Studio 46 elege as melhores empresas do ano de 2019

No último final de semana foi realizada a 19ª edição do evento Melhores do Ano com a premiação para empresas de 77 setores da economia andradense que se destacaram em 2019. A iniciativa é o Studio 46 que desde 2001 desenvolve uma pesquisa e proporciona um evento diferenciado.