Aprovado em Assembleia o reajuste salarial aos colaboradores do CISSUL SAMU.

Durante as Assembleias Gerais acontecidas no último dia 31 de Janeiro, data em que o CISSUL SAMU comemorou 5 anos de atividades, foram analisadas e aprovadas todas as propostas sugeridas pelos Conselhos Diretor e Fiscal, apresentadas na ocasião pelo Presidente do Consórcio, Sr. Rodrigo Aparecido Lopes e pelo Secretário Executivo, Sr. Jovane Ernesto Constantini.

Destaque para a resolução que concede reajuste salarial aos colaboradores do CISSUL SAMU, sendo de 4,5% para quem recebe até R$ 3.000,00, 3% para quem recebe de R$3.001,00 até R$7.000,00 e de 1,5% para quem recebe acima de R$7.001,00, que foi aprovada por unanimidade e vigora a partir da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2020.

A concessão do reajuste só foi possível em virtude da austera gestão dos recursos públicos repassados ao CISSUL SAMU pelos municípios consorciados, Estado e União, destacando-se os esforços do atual Governo de Minas Gerais, que vem honrando em dia os pagamentos ao Consórcio.

De acordo com a direção do CISSUL SAMU a intenção é sempre buscar reconhecer o dedicado e incansável trabalho de seus colaboradores que se empenham na nobre missão de SALVAR VIDAS.

Fonte: SAMU – Assessoria de Imprensa