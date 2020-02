Dia de São Brás é celebrado em Andradas

Na manhã desta segunda-feira (03/02) os fieis receberam a benção da garganta. Hoje é dia de São Brás, considerado o padroeiro dos veterinários, animais, dos pedreiros, escultores e operários de construção.

De acordo com as tradições católicas o mártir, bispo e santo viveu entre o séculos III e IV. Ficou conhecido porque retirou, após uma breve oração, um espinho da garganta de uma criança. Foi um homem de fé, valoroso médico que não só curava as pessoas de suas doenças, mas também dos males da alma. Tinha grande compaixão dos mais necessitados e usava de seu oficio para ajudar a todos sem discriminação.

Em Andradas a programação do dia São Brás ficou assim:



Paróquia de São Sebastião – Igreja Matriz

15 horas – Benção da garganta

19 horas – missa e benção da garganta

Paróquia de Nossa Senhora

15 horas – Benção da garganta na Vila Euclides

19 horas – missa e benção da garganta na Vila Leandro Previato – Igreja Matriz