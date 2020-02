Golpe do sequestro: Senhora de 85 anos perde R$10.000 em Andradas

Na última sexta-feira (31/01) uma senhora de 85 anos procurou a Polícia Militar e relatou que recebeu ligação onde uma pessoa com voz semelhante a da filha dizia que tinha sido seqüestrada. No mesmo contato telefônico um homem fez ameaças e perguntou a quantidade de dinheiro que ela tinha em casa.

Após cerca de 20 minutos um motociclista esteve no endereço da mulher e pegou a quantia de dez mil reais para a suposta liberação da vítima. Depois da entrega do valor a senhora conseguiu contato com parentes, localizou a filha e percebeu que tinha caído em um golpe.

De acordo com a PM, esses golpes costumam seguir um padrão, portanto é necessário ficar atento com as ligações recebidas com código de outro estado. Procure manter a calma e pedir ajuda para localizar o familiar que em tese foi vítima de sequestro. Após a localização do familiar, a Polícia Militar recomenda registrar um boletim de ocorrência.