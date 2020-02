Menor esconde drogas na boca durante apreensão

Em cumprimento a uma ordem judicial e em apoio a um oficial de justiça policiais militares compareceram na rua Anardino Gabriel – Vila Camargo em ponto conhecido pelo comércio e uso de substâncias entorpecentes. No local foi encontrado o adolescente de 17 anos conforme a determinação.

De acordo com o boletim de ocorrências durante uma busca minuciosa realizada no Presídio para a sua entrega aos agentes penitenciários os policiais localizaram na boca do menor dez invólucros de papel alumínio contendo crack.

Diante os fatos, foi cumprida a ordem judicial e dada voz de apreensão ao adolescente, sendo ele cientificado de seus direitos e garantias constitucionais.