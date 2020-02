Jacutinga recebe etapa do GP Ravelli de Moutain Bike

Jacutinga será palco e mais uma etapa do GP Ravelli de Moutain Bike. A disputa acontece no dia 16 de fevereiro, sendo a primeira etapa do campeonato. A largada está prevista para às 8h30 no Lago Municipal. O evento, que é realizado pela Prefeitura de Jacutinga por meio da SEGOV, é reconhecido nacionalmente pelos percursos, adrenalina e paisagens.

Os atletas disputarão em três categorias: a Pro é um percurso mais técnico e longo para os atletas inscritos; a Sport é um percurso sem muita exigência técnica e mais curto, porém com exigência e a Categoria Light é destinada a atletas que estão começando no MTB, com um percurso menor e com uma altimetria menos exigente que as outras categorias. O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas naturais e estradas pavimentadas, exigindo total atenção dos atletas.

Os interessados podem se inscrever no site: www.gpravelli.com , onde também há outras informações sobre o evento.