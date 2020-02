Polícia Militar realiza campanha para arrecadar mantimentos as vítimas da chuva em Minas Gerais

Mais de 40 mortes foram registradas em Minas Gerais por consequência da chuva. Outras ficaram desabrigadas ou perderam tudo. Diante dessa situação todo o estado está se mobilizando para ajudar as vítimas. Em Andradas as doações de mantimentos podem ser entregues no quartel da Polícia Militar