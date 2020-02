Tradição da folia de reis é mantida em Andradas

O início do ano é sempre marcado pelas comemorações da Folia de Reis , manifestação católica, cultural e festiva, classificada sobretudo no Brasil como manifestação folclórica . Aqui em Andradas diversas companhias fazem questão de preservar esta tradição, a Cia Estrela da Guia é uma dela, dentre as suas andanças neste período faz uma visita muito especial, é na casa da Milena Ramos Pastre, que todos os anos comemora o seu aniversário valorizando esta cultura milenar.