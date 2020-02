Estudantes de Andradas se destacam no ENEM e no vestibular

Estudantes de Andradas se destacam no ENEM e no vestibular

O mês de janeiro foi decisivo para aqueles que querem estudar em Universidades Federais ou ter acesso a programas estudantis. Com a divulgação das notas individuais do Enem teve gente que comemorou muito com o bom desempenho. De acordo com o Inep, 3.935.237 pessoas fizeram o exame 2019 em 3 e 10 de novembro – 72,81% dos 5.095.388 inscritos.