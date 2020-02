Polícia Ambiental registram maus tratos de 12 animais em Mogi Mirim (SP)

A Polícia do Meio Ambiente do estado de São Paulo recebeu uma denúncia de maus tratos em uma propriedade localizada na Rodovia Nagib Chab. Ao chegar no local foram encontrados 12 animais – cachorros, porcos e cavalos – em situação de mal acondicionamento (local insalubre), além de escassez de água e alimentação. O autor foi identificado e o crime enquadrado no artigo 32 da Lei Federal 9605/98.

Durante o registro da ocorrência, a Polícia Ambiental adotou as providências administrativas como a elaboração do Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 36.000,00. Os animais foram levados para um abrigo onde ficarão sob os cuidados de profissionais habilitados.

Foto: 7 Cia Imprensa – Polícia Ambiental