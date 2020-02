Casa de Formação Santa Teresinha realiza a segunda edição do Encontro de Mulheres

A Casa de Formação Santa Teresinha realizou a segunda edição do Encontro de Mulheres, o evento reuniu um grande número de pessoas no Salão Villa Fest. Dentre as atrações teve a pregação da palavra de Deus, momentos de louvores e confraternização