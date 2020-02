Macaco encontrado morto alerta para o risco de Febre Amarela

Nesta semana um macaco foi encontrado morto no bairro dos Lobos, zona rural de Andradas. Apesar de não ter sido possível identificar as causas da morte, este fato chama a atenção para o risco de Febre Amarela.

De acordo com a Prefeitura de Andradas, em situações assim é importante proteger o macaco, cobrindo o corpo com algum plástico e evitar o contato, pois existe o risco de transmissão de outras doenças. Outra iniciativa essencial é comunicar imediatamente a Vigilância Ambiental pelo telefone (35) 3731 – 7695 (atendimento das 12h às 18h) ou a Guarda Municipal através do telefone 153.

Os macacos não transmitem a Febre Amarela, mas como vítimas podem indicar a presença do vírus. Matar o animal não resolve o problema e pode caracterizar crime ambiental.

VACINA

Segundo orientações da Secretaria Regional de Saúde de Pouso Alegre em situações como esta a imunização contra febre amarela deve ser intensificada. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da zona urbana: Materno Infantil, e as Estratégias de Saúde da Família, ESF, localizado nos bairros Mantiqueira, Horto, e Rio Negro.

Na zona rural, a equipe de saúde vai fazer a vacinação no Bairro dos Lobos nesta quarta-feira (12/02) a partir das 08h e na quarta-feira (19/02) no Bairro do Pântano, também a partir das 8h. A Secretaria de Saúde e Ação Social pede a colaboração da população para que estejam com as carteiras de vacinação em mãos.

Informações : Assessoria de Imprensa Prefeitura de Andradas