Está em construção o portal de entrada da cidade

Em breve Andradas vai contar com um portal de entrada, as pessoas que passam pela MG 455 já avistam a obra, que está orçada em 232 mil reais. A prefeitura que tinha lançado um concurso para que engenheiros e arquitetos deixassem seus registros na história da cidade, optou por ela mesmo fazer o trabalho porque o projeto tinha que se adequar as normas e custar até 300 mil reais. De acordo com os responsáveis foram recebidas nove inscrições, destas uma estava habilitada, mas ela não passou pela comissão julgadora formada por diversos segmentos da cidade.