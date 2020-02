Profissionais se encontram em reunião plenária do CREA Minas

Teve início nesta quarta-feira, dia 05 de fevereiro em Andradas a Plenária do CREA( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais). O evento que normalmente acontecia na capital Belo Horizonte ,agora está sendo levado para as cidades do interior, o objetivo é promover um intercâmbio de informações entre os profissionais.