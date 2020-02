Devotos de Andradas se preparam para Romaria do Terço dos Homens

Cerca de 80 mil fiéis são esperados na Romaria do Terço dos Homens que acontece a partir do dia 14 de fevereiro em Aparecida (SP). Participantes de todo o Brasil já se preparam para um dos maiores eventos anuais do Santuário Nacional.

De Andradas cerca de 80 pessoas irão participar da programação. Os integrantes vão de ônibus e vans, mas esse número pode aumentar com a união daqueles que optam por ir de carro. O grupo será responsável pela abertura da Vigília na sexta-feira às 11 horas da noite.

De acordo com os organizadores o Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção. Além de meditar, a a missão é resgatar homens de todas as idades, pois a presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e da sociedade cristã.

Programação

A XII Romaria do Terço dos Homens começa no dia 14 de fevereiro, às 19h30 com a acolhida dos grupos e a Missa de Abertura, que acontece no Santuário Nacional. Depois, haverá a Procissão Luminosa até a Basílica Velha. A programação continua no sábado e prossegue até domingo. Clique aqui https://www.a12.com/santuario/eventos/terco-dos-homens e confira todos os eventos e seus respectivos horários.