Período de Carnaval deve movimentar R$8 bilhões no país

Informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), dão conta de que neste ano, o Carnaval no país deve movimentar um montante superior a R$8 bilhões. Este valor é 1% superior do que a quantia obtida em 2019. De acordo a CNC, fatores como a baixa inflação e a crescente recuperação econômica colaboram para a expectativa de um cenário positivo para o Carnaval.

Fabio Bentes, economista da CNC, responsável pela pesquisa, explicou sobre a importância do evento para o turismo. “Nos meses que antecedem o Carnaval, a taxa de câmbio teve uma desvalorização de 10% ante o mesmo período de 2019, estimulando, portanto, gastos com turismo no território nacional, em 2020”, esclareceu.

Segundo a estimativa, mais de 88% do montante gerado pela data, deve vir dos seguintes segmentos, alimentação deve ser responsável por R$4,8 bilhões, transporte deve gerar R$1,3 bilhão e hospedagem deve gerar um valor que gira em torno de R$869 milhões.

Os estados que tem maior arrecadação nos dias do evento são, Rio de Janeiro com R$ 2,32 bilhões, São Paulo que deve arrecadar R$ 1,95 bilhão e a Bahia R$ 1,13 bilhão. A expectativa para Minas Gerais é que o montante arrecadado seja de um valor em torno de R$ 748,9 milhões.

Fonte – AMIRT