Acidente com vítima fatal é registrado em Poços de Caldas

Acidente com vítima fatal é registrado em Poços de Caldas

Uma senhora de 57 anos de idade, Maria Aparecida Moras, morreu após acidente nesta terça de manhã na rua Marcos Ebenezer Pezzi no Jardim Ipê. O carro que era dirigido pelo patrão dela de 82 anos caiu dentro do Bosque do jardim Ipê. O Motorista ficou gravemente ferido