Empresários participam de jantar de confraternização após Campanha de Natal

A Associação Comercial de Andradas – ACIRA – estimula as compras no comércio local e valoriza os empresários de diversas formas, entre eles esta a campanha de natal. Os clientes optam pelas lojas participantes e concorrem a prêmios como um carro zero quilômetro. Depois da conclusão dos trabalhos, os comerciantes participaram de um coquetel na Casa Geraldo para comemorar os bons resultados