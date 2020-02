Grupo de Mãos Unidas realiza campanha para jovem que precisa de cirurgia com urgência no nariz

O Grupo de voluntários de Mãos Unidas está mais uma vez com uma missão muito especial. Desta vez a ajuda vai para uma jovem que reside no Bairro do Campestrinho, zona rural de Andradas , ela tem um desvio no nariz e a anormalidade está fazendo com que ele entorte, a indicação é que seja feita uma cirurgia com urgência.