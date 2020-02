Minas Gerais tem quase 10 mil casos de Dengue em 2020

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou, que em 2020, o estado registrou 9.895 casos prováveis de dengue. Ainda nesse ano seis mortes estão em investigação.

Em Andradas, até o momento, não foi confirmado nenhum caso de dengue. Segundo informações do setor de Vigilância em Saúde passadas para a equipe de jornalismo da ANTV no município três casos estão em investigação.

Uma preocupação do setor é que o Levantamento Rápido de Índices Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRA) divulgado recentemente mostra que a situação é de risco alto no município. A pesquisa aconteceu no período de 06 a 10 de janeiro deste ano e também mostrou que 81,88 % dos focos foram encontrados em residências e 18,91% em terrenos baldios.