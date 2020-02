Câmeras de segurança vão ser instaladas em Andradas

O CONSEP (Conselho de Segurança Pública) de Andradas realizou na noite desta quarta-feira (12/02) no salão de eventos do CREAuma reunião com seus membros, autoridades de segurança pública e representantes da administração municipal.

Nesta oportunidade foi assinado o termo de compromisso entre o CONSEP e a Prefeitura que prevê a instalação das câmeras de monitoramento em Andradas. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da ANTV os equipamentos serão instalados em pontos estratégicos, como entradas e saídas do município, e monitoradas de perto pela Guarda Municipal e Polícia Militar. O trabalho está orçado em 120 mil reais.

Segundo o presidente do CONSEP Silvano Pereira a ajuda do Poder Judiciário através dos recursos das penas pecuniárias foi essencial para que este sonho se tornasse realidade.

Outro importante momento da reunião foi a apresentação do novo capitão da Polícia Militar de Andradas Gilberto Ormastroni Neto. Ele que é natural de Espírito Santo do Pinhal (SP) estava trabalhando em Poços de Caldas. O policial veio substituir o tenente Luciano, que foi transferido para aquela cidade.

A matéria completa será exibida no TJI desta quinta feira .

FOTOS – ANA MARIA CAMPESE – TV ANDRADAS

Gilberto Ormastroni Neto – novo capitão da PM